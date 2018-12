Steffi van Boer Zoekt Vrouw: ‘Stiekem vind ik het heerlijk om op straat herkend te worden’

Daarnaast merken beide vrouwen dat ze door het tv-programma ook buiten Boekel worden herkend. “Als ik eerlijk ben, vind ik het heerlijk om op straat te worden herkend”, zegt Steffi in het tv-programma KRAAK bij Omroep Brabant. Ook Michelle geniet van het leven na Boer Zoekt Vrouw. “Soms horen mensen in de supermarkt mij lachen en dan hoor ik meteen: ‘Betrapt!, we weten wie je bent.' Dat is wel heel vreemd.”

Vreemde ervaring

De meeste mensen vinden het leuk om met Steffi of Michelle op de foto te gaan. Steffi: “Je voelt dat mensen je aankijken of iemand spreekt je aan. En dat is dan meteen een vrijbrief voor anderen om bijvoorbeeld met je op de foto te willen. Niet voor zichzelf maar altijd voor een familielid of een vriend.” Michelle vult aan: “Mensen zeggen ook fan te zijn en dat is wel een vreemde ervaring.”

Michelle en Maarten gingen nadat Boer Zoekt Vrouw was afgelopen meteen op vakantie naar Curaçao. “Om bij te komen van de hectiek.” Steffi en haar nieuwe liefde gaan binnenkort op wintersport.

Met Kerstmis was het precies een jaar geleden dat Steffi en Michelle de eerste stap hebben gezet om deel te nemen aan Boer Zoekt Vrouw. Dat was voor beiden een hele onderneming. Michelle: “Het is niet niks om jezelf bloot te geven op tv. Maar op een gegeven moment dacht ik: ik doe het gewoon.” Ook Steffi moest een flinke horde nemen. “Ik ben geen doorsneemens, heb een raar beroep (hengstenfokkerij) en mannen schrijven niet graag een brief en al zeker niet aan mij. Een vriendin heeft me opgegeven en dat bleek uiteindelijk voor mij de perfecte optie.”

Maar daar vergiste ze zich in. Steffi kreeg 49 brieven en bij Michelle liep het aantal brieven zelfs op tot boven de 200. Hoe het verhaal is afgelopen, is inmiddels bij iedereen bekend.

