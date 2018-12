Zijn Steffi en Michelle (Boer Zoekt Vrouw) nog steeds verliefd? Het antwoord zie je in KRAAK!

EINDHOVEN - Hoe hebben boerinnen Steffi en Michelle, de Boekelse hoofdrolspelers van het populaire tv-programma Boer zoekt vrouw, de kerstdagen doorgebracht? Maar belangrijker: hoe staat het met de liefde? Het antwoord is vanaf twaalf uur te zien in het tv-programma KRAAK.





De afgelopen maanden was de zoektocht naar de ware liefde van beide boerinnen op tv te volgen. Steffi wist al na een paar dagen dat Roel de ware was. Staan de verliefde blossen nog op de wangen van de verlegen Steffi? Michelle had zichtbaar meer moeite, maar de champignonkweker koos uiteindelijk voor Maarten. Giechelt Michelle nog als een verliefde bakvis als ze haar Maarten in de ogen kijkt?

LEES OOK: Steffi (Boer zoekt Vrouw) wist al op de tweede dag dat Roel de ware was