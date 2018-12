In 'sterkste Dakar-veld ooit' gaat Erik van Loon voor het podium

EERSEL - Na een jaar afwezigheid is ie er dit jaar weer bij in de Dakar Rally: Erik van Loon. Met een nieuwe navigator gaat hij op jacht naar een plek bij de eerste vijf, misschien wel op het podium. Maar makkelijk gaat dat niet worden, verwacht de autocoureur uit Eersel. "De top 20 bij de auto's is nog nooit zo sterk geweest als dit jaar."

Allereerst even over die navigator. Van Loon's vaste Dakar-navigator Wouter Rosegaar zit deze Dakar in de auto bij de Brit Harry Hunt. Voor hem een stapje omhoog, naar een groter team en een (nog) snellere auto. Maar voor Erik van Loon betekende dat dat hij op zoek moest naar een andere navigator.

Schotalbers laten wennen

Dat werd Harmen Schotalbers, waarmee Van Loon in 2010 en 2011 ook al de Dakar reed. De twee heren kennen elkaar door en door, want ze reden ook al talloze rally's in Europa samen. "Ik heb met Harmen al heel veel andere avonturen beleefd, dat komt wel goed", zegt Van Loon.

Die verandering van navigator betekent wel dat Van Loon de eerste dagen niet voluit gaat rijden, zodat Schotalbers even kan wennen aan de Peruaanse duinen. "Ik heb mezelf voorgenomen om de eerste week Harmen in z'n rol te laten komen. Ga ik te wild van start, dan kan hij het allemaal niet bijhouden."





Spektakel in het zand

De Dakar Rally van 2019 speelt zich vrijwel alleen af in het zand. Tien etappes in Peru, met duinen, duinen en nog eens duinen. "Zand ligt ons over het algemeen wel goed. Voor ons is Peru wel een beter land dan die rallypaden in andere landen, daar wordt weinig verschil gemaakt. Ik verwacht flink wat wat spektakel."

Van Loon hoopt op hetzelfde scenario als in 2015, toen hij met Wouter Rosegaar vierde werd. Zelf bleef hij toen constant rijden, zonder al te veel risico's te nemen, terwijl hij zijn concurrenten een voor een tijd zag verliezen of zag uitvallen. "Dit jaar is er megaconcurrentie bij de auto's. Met Sainz, Al-Attiyah, De Villiers, Peterhansel, Despres en Roma staan er zo'n 25 Dakar-overwinningen aan de start. Als er niet veel gebeurt in de top moeten we tevreden zijn met top 10. Maar ik ga natuurlijk niet zeggen dat we komen voor de eerste tien."

Als alles meezit kan het

Nee, Van Loon droomt nog steeds van een podiumplek in z'n Toyota Hilux Overdrive. Dan moet het allemaal meezitten, de concurrentie moet steken laten vallen. "Onze endurance is goed, maar onze ultieme snelheid is niet zo hoog als bij de toppers. Als Harmen in z'n rol komt kunnen we best voor een verrassing zorgen."

Een van de concurrenten van Van Loon dit jaar is Harry Hunt, met Wouter Rosegaar dus als navigator. Van Loon en Rosegaar gunnen elkaar een hoop, maar lager dan de andere eindigen willen ze natuurlijk allebei niet. "Er zal gezonde competitie zijn. Wie van de twee gaat winnen zien we wel", zegt Wouter Rosegaar.

Hunt en Rosegaar rijden voor het Franse PH-Sport, dat na het vertrek van het officiële Peugeot-team de als Peugeot-vaandeldrager heeft overgenomen. Ze rijden in in dezelfde Peugeot als die waarin Carlos Sainz vorig jaar de Dakar Rally won. Nog steeds wordt dat gezien als de beste en snelste auto in het Dakar-veld. Maar Hunt reed de Dakar Rally pas één keer eerder en mist dus nog wat ervaring. "Je ziet nooit dat iemand bij zijn eerste of tweede deelname al Dakar wint", zegt Rosegaar. "We hebben heus wel de ambitie om op het podium te rijden. Maar ik denk dat ook dat nog te ambitieus is. Dat heeft puur te maken met ervaring."

Dakar 2019: Omroep Brabant is erbij

De Dakar Rally 2019 start op zondag 6 januari met de podiumstart in Lima. Een dag later is de eerste etappe. Het beloven twee spannende en spectaculaire weken te worden in de Peruaanse duinen, met behalve Van Loon en Rosegaar nog genoeg andere Brabantse kanshebbers. Omroep Brabant doet uitgebreid verslag van de Dakar Rally 2019, met dagelijkse liveblogs en reportages van onze verslaggevers in het bivak.

