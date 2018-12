Zakkenroller probeert slag te slaan vanuit rijdende auto

TILBURG - Een zakkenroller heeft zaterdagavond geprobeerd een fietser te beroven vanuit een rijdende auto. Dat gebeurde iets na half elf op de Korvelseweg in Tilburg. De politie heeft de auto met de dader niet meer kunnen achterhalen.

Het slachtoffer fietste samen met zijn vriendin over de Korvelseweg. Vlakbij de Paterstraat kwam een auto naast hen rijden. Een van de inzittenden stak vanaf de achterbank zijn arm uit het raam en trok aan zijn jas.

De zakkenroller probeerde zijn hand in zijn jaszak te steken, maar de fietser kon de hand wegslaan. Daarop gaf de bestuurder gas en reed weg in de richting van het Korvelplein en de Ringbaan Zuid. Er is niets buitgemaakt.

Het zou gaan om een grijze Daewoo type Matiz. Voorin zaten twee mensen. De zakkenroller was een getinte jongen met een donkere jas met capuchon. Wie tips heeft, kan bellen met 0900-8844 of 0800-7000 (anoniem).