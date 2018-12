Miranda en Mariëlle bakken 2000 oliebollen voor hun bestolen vriend

"Om 9.50 uur kwam ik vrijdag aan bij de zaak, want ik had om 10 uur een afspraak met een klant", vertelt Hansen. "Aan de poort zag ik al dat er wat anders was dan anders. Binnen bleek de hele zaak leeg te zijn. De schade is zeker zo'n 15.000 euro. Dat heb ik niet zomaar liggen." De bijval die de Geldropper krijgt door zijn vrienden is overweldigend. "Dit had ik nooit verwacht." Van de daders is op dit moment nog geen spoor.

De zaak is deze zondag helemaal leeg. Behalve de toonbank en een lege vitrine is er werkelijk niets meer te zien. "Ze hebben er echt te tijd voor genomen", denkt Hansen. "De vitrine is nog helemaal heel, geen ruitje is ingeslagen. En bij de deur is het slot 'netjes' open geboord." Zijn materialen heeft hij in jaren tijd zorgvuldig gekozen. "Het bad kwam bijvoorbeeld speciaal uit Frankrijk."

Inbraak trimsalon CatDog

Op zijn Facebookpagina plaatste Hansen al een bericht met foto's van voor en na de inbraak. "Ik heb contact met alle trimsalons in de buurt, dus ze zullen de gestolen spullen in elk geval hier lastig kunnen verpatsen", zegt Hansen. Een verzekering voor de inboedel heeft hij niet. "Ik kon een verzekering betalen om mijn product te waarborgen. Als ik per ongeluk een hond verkeerd knip ben ik gedekt. Een inboedelverzekering kan daar niet bij."

Oliebollen

De oliebollenactie kwam al snel op gang. Binnen twee dagen zijn er zo'n 2000 bollen gebakken. "We hadden er wel honderd of tweehonderd verwacht, maar dit is wel veel van het goede." Het bakken gebeurt gewoon thuis. Wanneer je aanbelt komt een heerlijke oliebollengeur naar buiten. "Het is dat ik de keuken toch wil verven", lacht Mariëlle.

Het bakken is een beetje lopendebandwerk geworden. "Maar we vinden het nog steeds leuk", zeggen de bakkers. "Iedereen hier kent inmiddels mijn recept. De oliebollen zijn hier het lekkerst", zegt Miranda zelfverzekerd. Uiteraard gaan ze morgen zelf ook aan de oliebollen.

Verbroedering

De actie leidt tot verbroedering in Geldrop. Miranda: "Veel mensen doneren. Ook komen mensen spontaan oliebollenmix brengen, of bijvoorbeeld handig keukengerei. Ook krijgen we zelf eten aangeboden." Een café uit Eindhoven plaatste vanochtend een order van 1100 stuks. Zij doneren ze weer aan bewoners verzorgingstehuizen als nieuwjaarsgeschenk."