Hans van Breukelen over mislukt KNVB-avontuur: 'Net zo pijnlijk als basisplaats in Oranje verliezen'

Van Breukelen stapte op een ongelukkig moment in bij de Nederlandse voetbalbond. Het was een puinhoop bij de KNVB. Het Nederlands elftal draaide erg stroef, er waren veel wisselingen van de wacht, er moest een nieuwe bondscoach gezocht worden en een nieuwe assistent en dat proces verliep rommelig...

De pijlen van de media richtten zich in die periode massaal op de PSV-doelman die als technisch directeur het 'gezicht' was van de bond. In juni besloot Van Breukelen - na dertien maanden in dienst te zijn geweest - te stoppen bij de KNVB.

'Doelloos'

"De pijn was hetzelfde als in 1987, toen ik door Rinus Michels mijn basisplaats in Oranje kwijtraakte", blikt Van Breukelen terug. "Maar toen wérd ik eruit gezet en nu nam ik zélf de beslissing."

De maanden daarna voelden voor Van Breukelen als 'doelloos'. "En dat is niets voor een oud-keeper. Ik was op zoek naar het antwoord op de vraag: wat nu?" Daarop besloot hij zich te richten op dingen die hij leuk vindt en hem energie geven. Hij ging op vakantie, veel golfen en haalde het contact met zijn vrienden en familieleden aan. En hij besloot met Diederik een boek te schrijven over zijn ervaringen, met de titel 'Maak je comeback'.

Acht stappen

"In dit boek staan acht stappen waarin je van het moment van vallen - het moment waarop je voor je gevoel naar de knoppen gaat - eigenlijk weer regisseur van je eigen leven wordt. Het gaat erom wat je wil, kan en vooral dúrft. Dit boek heeft mezelf weer perspectief en hoop geboden. Maar je kunt het ook gebruiken als je heel succesvol bent", benadrukt de oud-doelman. "Want juist dan moet je jezelf uitvinden om succesvol te blijven of nog beter te worden."

