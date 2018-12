Frans Bauer wordt 45: 'We halen Chinees, dan is mijn verjaardag compleet'

FIJNAART - Frans Bauer blaast zondag 45 kaarsjes uit. De kers op de taart op zijn verjaardag? "Chinees bestellen!"

"45 voelt fantastisch", vertelt hij in het radioprogramma Lekker Weekend. "Ik werd vanochtend wakker en ik voelde me echt een jonge god", lacht hij. Zijn zoon Lucas verraste hem met een prachtige tekening, hij kreeg een geurtje en ook nog eens honderden kaarten. "Mijn Facebook puilt uit met verjaardagsberichten, dus ik voel me ook echt jarig", vertelt de zanger.

Hij viert deze dag thuis met vrienden en bekenden. Als kers op de taart haalt hij Chinees. "Dan is mijn verjaardag compleet", aldus Bauer. Ook voor hem is Chinees bestellen nog iets feestelijks: "Ik eet het echt niet elke dag. Maar heb wel mijn traditionele nummers: 38, 35 en 3." En dus staat er zondagavond babi pangang, mihoen en taugé op tafels bij de Bauers.

Chinese rondreis

Of het echte Chinese eten hem ook beviel, is vanaf 5 januari te zien op NPO1. In de achtdelige serie Frans Bauer in China maakt hij samen met zijn 'Maris' een rondreis door het land. Ze ontmoeten de lokale bevolking, ontdekken de eeuwenoude tradities en proeven de Chinese keuken. En die gerechten zijn vaak heel anders dan Frans gewend is: "Wat is dit dan, Mariska?!"

Bekijk hier de eerste beelden van Frans Bauer en Mariska in China.