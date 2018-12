De Brandweervloggers geven je nog even de volgende tips mee voor oud en nieuw

EINDHOVEN - Buiten dat de jaarwisseling een feestelijke bedoening is, komen mensen helaas ook in onveilige situaties. Daarom willen Rick van den Belt en Richard Broeders – ook wel de ‘Brandweervloggers’ – je de volgende tips meegeven om een veilig 2019 tegemoet te gaan.

Tip 1: Zet de container binnen of achter de poort

Richard zegt dat ze bij de brandweer veel meldingen krijgen dat de container in brand is gestoken. “Zorg er daarom voor dat de container binnen staat of achter de poort”, zegt Richard.

Tip 2: Wees extra voorzichtig met een rieten dak

“Bij huizen met rieten daken schuilt extra brandgevaar. Wees daarom extra zorgvuldig bij huizen met een rieten kap”, laat Rick weten. Geen vuurpijlen richting deze daken dus.

Tip 3: Ramen en deuren dicht tussen zes uur ’s avonds en twee uur ‘s nachts

“Het is verstandig om je ramen en deuren gesloten te houden tussen zes uur ’s avonds en twee uur ’s nachts”, gaat Rick verder. Dit is in het verband met binnenvliegend vuurwerk.

Tip 4: Geen brandbare materialen onder je carport of nabij je huis

Brandbare materialen zoals oude kerstbomen of oud papier kun je beter niet onder je carport of nabij je huis hebben staan, laat Richard weten.

Ook de politie geeft tips voor de avond van oud en nieuw:

Tip 1: Gebruik geen geweld tegen hulpverleners

Als er geweld wordt gebruikt tegen hulpverleners, krijg je natuurlijk straf. Maar de officier van justitie eist een hogere straf als je geweld gebruikt tegen hulpverleners tijdens de jaarwisseling.

Tip 2: Koop alleen Nederlands vuurwerk

Vuurwerk mag alleen afgestoken worden tussen zes uur ’s avonds en twee uur ’s nachts. De politie raadt aan om alleen Nederlands vuurwerk af te steken, anders riskeer je een boete.

Tip 3: Geen alcohol onder de 18 jaar

Tijdens oud en nieuw kan alcohol voor gevaarlijke situaties zorgen. Drink sowieso geen alcohol als je nog geen 18 jaar oud bent.

Tip 4: Laat een BOB je veilig thuisbrengen

Met oud en nieuw wordt er natuurlijk wel eens een drankje gedronken. Rijd niet met te veel alcohol op, maar laat iemand je thuisbrengen die geen alcohol heeft gedronken.









Tot slot heeft de alarmcentrale nog een paar tips voor je:

Tip 1: Bel alleen 112 bij levensbedreigende situaties

Tip 2: Luister goed naar de meldkamercentralisten wat je moet doen

Tip 3: Als iemand een oogverwonding heeft, blijf er dan van af en laat hem of haar rechtop zitten

Tip 4: Heeft iemand kleine brandwonden opgelopen, koel die dan en ga naar de huisarts

Tip 5: Heeft iemand grote brandwonden opgelopen, koel dan twintig minuten met lauw water en bel de ambulance