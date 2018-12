Indrukwekkende Michael van Gerwen slacht Gary Anderson en staat in de finale van het WK darts

LONDEN - ‘Ik ga hem slachten’, zei Michael van Gerwen een dag voor de halve finale over Gary Anderson. De topfavoriet voor de eindzege op het WK hield woord. Hij gaf de Schot geen enkele kans, een slachtpartij werd het: 6-1.

De eerste tik van de wedstrijd werd nog uitgedeeld door Anderson, hij pakte via een 127-finish meteen een leg van Van Gerwen af. De nummer één van de wereld was echter niet onder de indruk, hij maakte meteen gelijk en vervolgens gingen alle legs met de pijlen mee. Met 3-2 in legs pakte hij de eerste set. En vanaf dat moment was Mighty Mike los.

Set twee en drie gingen met groot machtsvertoon naar Van Gerwen, die beide sets met 3-0 op zijn naam schreef.

Hoog gemiddelde

Ook de vierde set ging naar Van Gerwen, dit keer moest hij één leg afstaan. Het was overigens niet dat Anderson slecht stond te gooien. Na vier sets had hij een gemiddelde van 102,30. Maar hij stond qua sets niet op het scorebord. MvG was fenomenaal met een gemiddelde van net iets minder dan 110 per drie pijlen, bovendien had hij een percentage van 66,67 op zijn dubbels.

Snel klaar

Het gemiddelde van beide darters gaat tegen het slot van de wedstrijd iets omlaag, maar het verschil in niveau blijft enorm. De supporters in de zaal steunen Anderson, in de hoop dat de halve finale langer duurt dan nu het geval is. Van Gerwen heeft iedere keer maar een paar minuten nodig om een set op zijn naam te schrijven. De 5-0 stand is bizar, de stand in legs is dat ook: 15-3.

Beslissing

In de zesde set komt Anderson op een 2-0 voorsprong, hij lijkt daarmee zichzelf in ieder geval echt op het scorebord te zetten. Van Gerwen komt nog terug tot 2-2, maar in de vijfde leg heeft Anderson zes pijlen om 164 uit te gooien. Hij heeft er maar vijf nodig, waardoor de beslissing nog even uitblijft.

In de zevende set kwam die beslissing alsnog. Anderson begon met een break en kon die vervolgens makkelijk verzilveren, maar met acht pijlen lukte het hem niet om 24 uit te gooien. Van Gerwen gooide de leg in zeventien darts uit. In de volgende leg kreeg The Flying Scotsman kansen om weer een break te pakken, maar het ging mis vanaf veertig. Van Gerwen ging vervolgens weer in zeventien darts uit en kwam daardoor op matchpoint. De eerste kans benutte hij direct. Vanaf negentig gooide hij eerst bullseye, vervolgens was het meteen raak op tops.

Extreem hoog niveau

Vooral de eerste vijf sets was Van Gerwen van een extreem hoog niveau. Anderson gooide niet slecht, maar ieder foutje werd ongenadig afgestraft door Mighty Mike. Hij eindigde de wedstrijd uiteindelijk op 104,76.