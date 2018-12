Deel dit artikel:













Verslaat Michael van Gerwen Gary Anderson en bereikt hij de finale van het WK darts? Michael van Gerwen (foto: VI Images).

LONDEN - Een kraker in de halve finale van het WK darts, Michael van Gerwen neemt het op tegen Gary Anderson. Het is het elfde onderlinge duel van dit kalenderjaar. Van Gerwen won er tot nu toe zeven, Anderson was drie keer de sterkste. Tussenstand: 0-0.

Geschreven door Fabian Eijkhout