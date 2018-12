Politiek Altena zwijgt over autobranden in Veen: 'Stuur anders een Chinook om ze te blussen'

LEES OOK: Het is weer vaak raak in Veen, maar er is nog niemand aangehouden voor de autobranden

Bij de gemeentewerf van de gemeente Aalburg staan ze al klaar. Enorme roadblocks van het type barrier. Met de betonnen voertuigkerende elementen wordt op oudejaarsdag het centrum van Veen hermetisch afgesloten. Ook zal het beruchte kruispunt waar afgelopen vrijdag en zaterdag opnieuw auto’s in de fik gingen worden bewaakt door camera’s. De maatregelen lijken mosterd na de maaltijd nu in Veen al de hele maand december auto’s in de brand worden gestoken.

Roadblocks staan klaar bij de gemeentewerf om Veen op oudjaarsdag hermetisch af te sluiten

“Daar wil ik helemaal niets over zeggen. Als je iets wilt weten dan moet je bij de burgemeester zijn.” Huidig ChristenUnie-wethouder voor de gemeente Aalburg Wijnand van der Hoeven wil niets kwijt over de autobranden in Veen en wat het huidige beleid is. “Ik ben nog steeds in functie als wethouder, het beleid is dat ik daar nu niets over zeg.”

"Ze hebben met elkaar afgesproken er niets over te zeggen”, zegt een toekomstig gemeenteraadslid van de nieuwe gemeente Altena. De politicus doelt hiermee op burgemeester Fons Naterop van Aalburg en de nieuwe (waarnemend) burgemeester van Altena: Marcel Fränzel. Die laatste wordt in de nacht van oud op nieuw, als 2018 overgaat in 2019, verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de nieuwe gemeente Altena. Naterop is door de gemeentelijke herindeling op dat moment geen burgemeester meer.

'Stuur een Chinook helikopter naar Veen om de autobranden te blussen' (foto Omroep Gelderland Chinook tijdens een oefening)

'Laat een Chinook helikopter komen'

Het nieuw gekozen raadslid voor de gemeente Altena is net als veel anderen wel voor maatregelen, maar weet ook niet precies hoe. “Misschien moeten ze een Chinook helikopter laten komen van Gilze Rijen met zo’n enorme waterzak eronder. Bij een autobrand er boven gaan hangen en plons al dat water erover heen. Het feestje en de brand zijn dan direct over.” Het voorstel is overigens niet serieus en werd gedaan in een hilarisch gesprek over de problematiek in Veen, maar het geeft wel aan dat er een bepaalde moeheid is ontstaan rond het auto’s stoken in Veen.

Nieuwe aanwas van mensen die het leuk vinden

“Jammer dat het weer zo gebeurt, maar het verrast mij niet zo”, zegt Kees de Waal van Progressief Altena. De Waal zit nu nog in de Aalburgse raad en is ook gekozen in de nieuwe gemeenteraad van Altena. “Er is blijkbaar steeds nieuwe aanwas van mensen die het ook leuk vinden.” Volgens De Waal is het huidige beleid om de branden te voorkomen en op te treden als het te gek is. De Waal pleit, weliswaar heel voorzichtig, ook voor media die er ‘terughoudend’ over zou moeten berichten.

Op de gemeentewerf van Aalburg worden de uitgebrande 'Veense' autowrakken van de afgelopen dagen opgeslagen

Gebruik je gezond verstand

Philip de Haan die met Altena Lokaal de tweede partij is in de nieuwe gemeente Altena, hoopt op gezond verstand bij iedereen. “Waar veel mensen niet bij nadenken is dat er bij deze autobranden iedere keer een enorm beroep wordt gedaan op de hulpdiensten, brandweer, politie. Mensen die dit voor de kick doen beseffen niet dat als er op hetzelfde moment ook ergens brand uitbreekt, de veiligheid van die mensen in het geding kan komen.” Letterlijk zegt hij. “De inzet van capaciteit kan elders consequenties hebben.”

Het CDA Altena was zondag niet bereikbaar voor commentaar.