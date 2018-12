Drie keer eerder Michael van Gerwen-Gary Anderson op WK, altijd spanning en sensatie

LONDEN - Michael van Gerwen en Gary Anderson spelen zondagavond de halve finale. Jammer, want het is een wedstrijd die een WK-finale waardig is. Twee keer stapte Mighty Mike als winnaar van het podium, eenmaal stapte The Flying Scotsman met de winst van het podium. Hoe gingen die vorige WK-wedstrijden tussen de twee topdarters? De winnaar van het treffen tussen Van Gerwen en Anderson won later altijd het WK.





Finale 2017: winst voor Van Gerwen

Na twee wereldtitels voor Anderson voorkwam Van Gerwen een derde eindzege van de Schot. In de finale was hij op weergaloze wijze te sterk. Mighty Mike snelde naar een 7-3 zege, zijn Schotse opponent had eigenlijk niets in te brengen."

De wedstrijd werd nog verstoord door een man die in de een na laatste set het podium bestormde en de wereldbeker probeerde te stelen. Zonder succes, hij werd door de beveiligers in zijn nek gegrepen en uit Alexandra Palace verwijderd.

Halve finale 2015: winst voor Anderson

"Ik heb alles aan mezelf te wijten. Hier baal ik gruwelijk van", zei Van Gerwen na afloop van de halve finale in 2015. Samen met Anderson liet hij een hoog niveau zien, maar in de zevende set ging het mis. MvG miste drie kansen om met dubbel achttien een 4-3 voorsprong te nemen. Anderson profiteerde. Het was een klap voor Van Gerwen, een klap die hij niet meer te boven kwam. Anderson won uiteindelijk met 3-6.

Achtste finale 2014: winst voor Van Gerwen

De eerste WK-ontmoeting tussen Van Gerwen en Anderson was een pijnlijke voor de Schot. In de achtste finale ging hij onderuit, terwijl hij dicht bij een overwinning was. Bij een 2-3 voorsprong in sets kwam hij in de zesde set op een 1-2 voorsprong. Op dat moment had hij nog één leg nodig om de wedstrijd te winnen. Die leg pakte hij niet. Van Gerwen kwam terug en won de wedstrijd uiteindelijk met 4-3. Uiteindelijk stoomde Van Gerwen door naar de finale, waar hij via een 7-4 zege op Peter Wright zijn eerste wereldtitel pakte.