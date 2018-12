Oeps! Aftelklok naar nieuwe gemeente Altena loopt 24 uur voor

In de nacht van oud op nieuw fuseren Werkendam, Woudrichem en Aalburg tot de nieuwe gemeente Altena. Op de website Altena 2019 telt een klok al maandenlang de nog resterende dagen, uren en minuten af richting de officiële start van de nieuwe gemeente. De programmeurs van de website hebben echter niet goed geteld en zijn één dag te vroeg bij de finish.

Volgens de aftelklok op Altena 2019 begint het nieuwjaar al in de nacht van zondag op maandag.

Het bewijs: screenshot van de aftelklok

Op zondagavond 30 december om 18.44 uur geeft de website aan dat er nog nul dagen te gaan zijn tot 2019, nul dagen tot de fusie, nul dagen tot de start van de nieuwe gemeente Altena. Sterker nog, volgens de website is die fusie over ruim vijf uur een feit en daarmee ook de start van het nieuwe jaar 2019.

Uiteraard hebben we een screenshot gemaakt van deze hilarische blunder. De screenshot hebben we echter ook gemaakt, met in het achterhoofd dat er wel even iemand komt om de klok weer 24 uur terug te zetten. Een hilarisch foutje wegpoetsen heet dat, maar deze 'moet in de archieven'.

Ambtenaren en projectgroepen

In opmaat naar de nieuwe gemeente Altena zijn tientallen ambtenaren en diverse projectgroepen soms meerdere jaren bezig geweest met de voorbereiding van de fusie. De website en klok vielen onder het projectbureau Altena2019.