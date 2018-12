Deel dit artikel:













Jongen en meisje met alarmpistool gesnapt in Helmond Het pistool werd in de scooter gevonden (foto: politie Helmond).

HELMOND - Een 18-jarige jongen en 16-jarig meisje zijn zondag in Helmond aangehouden omdat ze een pistool in hun bezit hadden. Via bewakingscamera’s was te zien dat het tweetal het wapen in een scooter legde die in een fietsenstalling aan de Parkweg stond.

Geschreven door Maaike Cnossen

De politie werd ingeschakeld en ging op zoek naar de twee. Agenten vonden de bewuste scooter, maar zonder de jongen en het meisje. Zij bleken het uitgaansgebied in te zijn gelopen. Omdat er een duidelijk signalement van de twee was, konden ze al snel worden aangehouden. Het wapen en de scooter werden in beslag genomen. Op het politiebureau bleek dat het niet om een vuurwapen ging, maar een alarmpistool. Straffen

De jongen moet binnenkort op zitting verschijnen en krijgt dan zijn straf te horen. Het meisje krijgt een straf via bureau HALT.