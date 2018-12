NAC en Olivier Rommens per direct uit elkaar: 'Zonde, maar nu kan hij vooruit kijken'

BREDA - Olivier Rommens heeft zijn laatste wedstrijd in het shirt van NAC gespeeld. De laatste tijd speelde hij zijn wedstrijden bij de beloften, want onder trainer Mitchell van der Gaag was hij niet in beeld voor de hoofdmacht. De Belgische middenvelder heeft in overleg met de club zijn contract laten ontbinden.

"Ondanks dat het de afgelopen anderhalf jaar niet is gelopen zoals ik had verwacht, kijk ik toch met een positief gevoel terug op mijn periode in Breda", zegt Rommens op de website van NAC. "Het jaar van de promotie was mijn absolute hoogtepunt tot nu toe. Het is jammer dat ik NAC nu ga verlaten, maar voor mijzelf is het belangrijkste dat ik minuten kan maken. Hopelijk lukt me dat elders."

Rommens maakte in de zomer van 2016 transfervrij de overstap van PSV naar NAC. In zijn eerste jaar speelde hij 24 wedstrijden in het eerste, hij had daarmee een aandeel in de promotie van de Bredase club. Door een knieblessure kwam hij vorig seizoen niet in actie voor NAC. Dit jaar maakte hij ook nog geen speelminuten in de hoofdmacht.

'Zonde'

"Hij komt al heel het seizoen niet in de plannen van Van der Gaag voor. Zat niet bij de wedstrijdselectie", zegt NAC-watcher Job Willemse over het vertrek van Rommens. "Het was een uitzichtloze situatie voor een jongen die toch een groot gedeelte van zijn carrière bij PSV heeft gezeten. Het is zonde, maar hij kan nu wel vrij vooruit kijken."