Mathieu van der Poel boekt ondanks botsing met steward gewoon weer een overwinning Mathieu van der Poel in een bekende pose, juichen met de armen in de lucht (foto: VI Images).

DIEGEM - Mathieu van der Poel blijft maar winnen. Zondagavond was hij in Diegem ook weer de beste tijdens de Superprestige. Hij kwam weer solo over de streep. Halverwege de koers leek het daar niet op, want Van der Poel ging naar de grond na een botsing met een steward. Hij raakte zijn eerste plaats even kwijt en voelde aan zijn nek. Grote gevolgen had het niet. Van der Poel kon verder, reed weer naar de koppositie en kwam uiteindelijk als winnaar over de streep.

Geschreven door Fabian Eijkhout

"Ik zag die man eerst rechts staan. Ik dacht dat hij zou blijven staan, maar hij twijfelde en ging nog naar links. Ik knalde er vol op en voelde mijn nek kraken. Mijn nek plooide helemaal dubbel. Dat zal morgen wel stijf zijn", zei Van der Poel na de wedstrijd tegenover Sporza. Het was schrikken, meer niet. "Ik neem die man niets kwalijk." "Hij deed dat niet met opzet. Het is wel jammer dat het gebeurt want ik had wel wat moeite om daarna weer het juiste ritme te vinden", aldus Van der Poel. Alleenheerser

Van der Poel blijft door zijn zege de absolute koning van de Superprestige. In totaal zijn er nu zes van de acht wedstrijden gereden in de strijd om de Superprestige, zes keer kwam Van der Poel als eerste over de finish. Hij heeft negentig punten, uiteraard de maximale score. Toon Aerts staat tweede, met tien punten achterstand. Wereldkampioen Wout van Aert volgt op 24 punten van de klassementsleider. De laatste twee wedstrijden in de Superprestige zijn halverwege februari. "Ik ben wel blij om hier opnieuw te winnen. Ik koers heel graag in Diegem. Ik blijf hier ongeslagen en kan gelukkig naar het nieuwe jaar toe. Of ik alle 8 de Superprestige-manches kan winnen? Dat zou wel eens leuk zijn."