Meerdere auto's uitgebrand door zwaar vuurwerk

Bewoners van de Doctor Lovinkstraat in Tilburg hoorde even na middernacht een harde knal. Daarna hoorden ze een auto hard wegrijden. Toen ze naar buiten keken, zagen ze een auto in lichterlaaie staan. De brandweer kon voorkomen dat het vuur naar andere auto's oversloeg.

Auto in brand op de Dr Lovinkstraat in Tilburg.





Peperdure wagen

Minder geluk hadden de eigenaren van twee wagens in Oss. Op een parkeerterrein aan de Oostwal brandde een Mercedes helemaal uit. Het vuur sloeg over naar twee wagens die naast de brandende bolide geparkeerd stonden. Getuigen hebben een jongeman zien wegrennen, maar het is onduidelijk of hij iets met de brand te maken heeft.

Auto opgeblazen door vuurwerkbom in Drunen

In Drunen werd een auto waarschijnlijk met een vuurwerkbom opgeblazen. Dat gebeurde op De Bosschen, aan de rand van Drunen. Het glas lag tot dertig meter verspreid over de weg. Het dak en de deuren werden door de harde knal vervormd. Toen de brandweer aankwam, stond de auto al helemaal in brand. Ze konden voorkomen dat het vuur oversloeg naar het bedrijfspand. De politie heeft goede hoop dat de dader op camerabeelden te zien is.