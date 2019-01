Vier nieuwkomers over Dakar: 'Het moest van mijn moeder' of 'Beste Nederlander ooit worden'

Wesley Pittens: 'Beste Nederlander ooit worden'

Razend ambitieus is hij: Wesley Pittens uit Vorstenbosch. "Ik wil de beste Nederlander op de motor ooit worden." Dat klinkt als grootspraak, maar dat is het niet. Pittens snapt ook wel dat hij niet in z’n eerste jaar meteen in de top drie gaat rijden, voor dit eerste jaar is finishen het hoofddoel. Maar we moeten niet raar opkijken als we hem wel regelmatig bij de eerste twintig of dertig motorcoureurs gaan zien."

Wesley Pittens is dan ook niet zomaar een motorrijder. Waar de meeste coureurs heel veel geld moeten meebrengen, heeft hij een contract bij Yamaha en is hij bij dat motormerk de opvolger van Frans Verhoeven. "Dat is wel een eer."

Pittens is nog jong, 26 pas, en staat aan het begin van een hopelijk lange Dakar-carrière, die op termijn moet leiden tot een topklassering. "Ik ben mooi op tijd erbij in deze sport. Ik heb er alles aan gedaan om fit te zijn."

Wesley Pittens

Mark Tielemans: 'Nooit gedacht dat het mogelijk zou zijn'

Mark Tielemans uit Boekel is wellicht de bijzonderste Dakar-debutant. Vorig jaar was hij nog mee als monteur van het BAS Dakar Team. Nu rijdt hij - ongepland - zelf de rally, als kistrijder. "Het is altijd een droom van me geweest om de Dakar te rijden, maar ik heb er nooit bij stil gestaan dat het mogelijk zou zijn", zegt een glunderende Tielemans.

Hoe komt ’t dat hij dit jaar dan toch rijdt? Dat zit zo. Sjors van Heertum doet dit jaar mee als kistrijder. Maar Van Heertum is niet de meest ervaren monteur. En kistrijders moeten het sleutelen aan de motor helemaal zelf doen, ze mogen alleen hulp krijgen van andere kistrijders. En daarom bedacht Van Heertum dat het wel handig zou zijn om Mark Tielemans extra als kistrijder mee te vragen. Pas in september werd Tielemans gevraagd om mee te doen, dus hij moest zich halsoverkop zien te kwalificeren én hard aan de slag om te zorgen dat alles op tijd klaar was. Dat is gelukt. "Dit is iets dat ik niet kon laten schieten."

Mark Tielemans (foto: Rallymaniacs)

Paul Spierings: 'Ik moest dit doen van m’n moeder'

Paul Spierings uit Sint-Michielsgestel staat te trappelen. "Ik ga liever vandaag dan gisteren", zegt hij als we hem vlak voor kerst spreken. "Ik heb heel m’n leven gecrosst. Als kleine jongen wilde ik graag een keer Dakar rijden. Een paar jaar geleden mislukte dat om financiële redenen."

Spierings stopte met crossen, maar na een tijdje begon het toch weer te kriebelen. Eerst reed hij hobbymatig wat enduro-races, maar plots werd ie Nederlands kampioen. En dus staat hij nu toch aan de start van de zwaarste rally ter wereld. Met maar één doel: de finish halen. En hij rijdt niet alleen voor zichzelf. "Mijn moeder is in juni overleden, ik moest dit mede van haar doen.

Michiel Becx: 'Het hoogst haalbare'

Na een paar keer de Marokko Desert Challenge te hebben gereden, gaat Michiel Becx uit Vessem nu met navigator Edwin Kuijpers proberen om de Peruaanse duinen te bedwingen. "Dit is gewoon de jongensdroom, zoals voor iedereen", zegt Kuipers. "Dit is gewoon het hoogst haalbare in de offroad-racewereld. Dat is de uitdaging op zich. Zeker omdat we maar een heel klein team hebben, 6 mensen in totaal. Michiel, ik en vier monteurs."

Michiel Becx uit Vessem staat samen met navigator Edwin Kuijpers aan de start in een MitJet Off Road. Dat is het kleine broertje van de Peugeot waarin de echte toppers rijden, gemaakt in dezelfde fabriek. Ook voor het team van Becx is de finish halen het belangrijkste. In de top van het klassement gaan we de heren niet zien. "We hebben niet de luxe om de auto iedere avond helemaal uit elkaar te halen. Dus we moeten een tempo lager gaan rijden om de boel heel te houden."

