Explosie gasfles tijdens oliebollen bakken, slachtoffer met brandwonden naar ziekenhuis Bij een woning

HALSTEREN - In Halsteren is maandagochtend een gasfles geëxplodeerd. Volgens ooggetuigen uit de straat zou dat zijn gebeurd tijdens het bakken van oliebollen. De carport van het huis aan het Sint Maartensplein vloog daarbij in brand. Een persoon is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht.

Geschreven door Edwin Vossen

De gasfles stond opgeslagen onder een overkapping aan de zijkant van de woning. Volgens een aantal bewoners uit de straat was het slachtoffer maandagochtend bezig met oliebollen bakken. De oliebollen zouden uiteindelijk bestemd zijn voor de Roparun, lieten verschillende ooggetuigen weten. Wat er rond kwart voor acht precies misging, is niet duidelijk. De gasfles explodeerde. Brandwonden

Het slachtoffer liep daarbij brandwonden op. Meerdere ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen voor de explosie aan het Sint Maartensplein. De berging bij het huis is volledig uitgebrand. Het is niet precies duidelijk hoe ernstig de verwondingen van het slachtoffer zijn. De brandweer liet weten dat het sein brand meester is afgegeven en dat de brand dus onder controle is.