Michael van Gerwen maakt indruk: ‘Je ziet aan alles dat hij op een missie is’

LONDEN - Door wereldtopper Gary Anderson te slachten staat Michael van Gerwen dinsdagavond op nieuwjaarsdag in de finale van het WK Darts. Dartskenners Joost van Erp en Arjan van der Giessen maken ‘Mighty Mike’ dagelijks mee en zien dat hij maar met één ding bezig is: het WK winnen.

Bij elke wedstrijd die Van Gerwen op dit WK speelde verloor hij telkens maar één set. Zo ook zondagavond tegen Gary Anderson (6-1). De darter uit Vlijmen liet niets heel van de Schotse topdarter. “Hij had het ook beloofd”, zegt Joost van Erp, dartsverslaggever bij Omroep Brabant. “Hij speelde ook fantastisch en deed Anderson op de juiste momenten pijn.”

Missie

Ook Arjan van der Giessen, dartsverslaggever bij RTL 7 zag een ontketende Van Gerwen. “Je ziet het dit WK constant. Van Gerwen is op een missie. En die missie is wereldkampioen worden. Hij maakt een goede indruk en is zelfverzekerd. Maar hij zal diep in zijn hart ook twijfels hebben gehad. Ik heb ook wel het idee dat hij bevestiging zocht om erachter te komen of hij nog echt zo goed was. Nou, die bevestiging heeft hij na gisteren.”

Ook Van Erp ziet dat Van Gerwen met de nodige druk op de schouders speelt de laatste tijd. Toch denkt Van Erp niet dat het alleen maar komt door de media die de laatste maanden kritisch is geweest op de nummer één van de wereld. "Hij zegt natuurlijk telkens dat hij de beste is. Daarmee legt hij ook een enorme druk op zijn eigen schouders." Van Erp denkt dat Van Gerwen deze dagen als een monnik leeft. "Hij is drie uur van tevoren al in Alexandra Palace, hij laat niets aan het toeval over. Zelfs zijn vrouw en dochter zijn thuisgebleven. Hij heeft maar één doel."

Michael versus Michael

Op Nieuwjaarsdag zal het Michael tegen Michael zijn als Van Gerwen het opneemt tegen Smith. De Engelse darter bereikte de finale door de verrassing van het toernooi, Nathan Aspinall, te verslaan. Van der Giessen verwacht dat Van Gerwen licht in het voordeel is. "In het verleden won Van Gerwen nagenoeg altijd van Smith. Maar geloof me: het is een andere Michael Smith tijdens dit toernooi. Hij is volwassen geworden en kan levensgevaarlijk zijn." Van Erp is het eens met Van der Giessen. "Smith heeft zoveel talent. Maar hij heeft dit toernooi nog niet tegen de toppers gespeeld. Van Gerwen wel. Mede daardoor denk ik dat Van Gerwen wereldkampioen gaat worden."