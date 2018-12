Kiki Bertens wacht een lastig tennisseizoen: 'Ze moet met enorme druk omgaan'

BREDA - Na een fenomenaal jaar staat er voor Kiki Bertens een nieuw seizoen voor de deur. Een seizoen dat er anders uit zal gaan zien als haar voorgaande seizoenen, aangezien Bertens als de mondiale nummer negen het tennisseizoen is ingegaan. Daardoor verandert het een en ander voor de tennisster uit Breda.

Zo mag Bertens dit jaar nog maar aan drie relatief kleine toernooien meedoen zoals het tennistoernooi in Rosmalen. Verder moet Bertens aan een groot gedeelte van alle toptoernooien meedoen die net onder de Grand Slam-toernooien vallen. Coach Raemon Sluiter vertelde in gesprek met de NOS dat daardoor de agenda van Bertens wel anders wordt. “Dat maakt de agenda heel makkelijk, maar ook heel moeilijk. Stel dat je het eerste half jaar weinig wint in al die grote toernooien, dan zou je een stap terug willen doen. Dat mag dus niet.”

Tekst gaat verder onder de Instagrampost.

Lastig jaar

Door haar goede prestaties van vooral het afgelopen half jaar staat Bertens dus in de top tien van de wereld. Voormalig tennisster Miriam Oremans verwacht veel van Bertens dit jaar, maar denkt wel dat het een onwijs lastig jaar zal gaan worden.

“Ze zal moeten leren om met de druk om te gaan”, zegt Oremans. “Zij is nu ook in de meeste wedstrijden de favoriet. Iedereen wil van haar winnen. Maar deze status heeft ze gewoon verdiend door kei hard te werken. Mentaal moet ze ontzettend sterk zijn.” Bertens begon op oudjaarsdag aan het nieuwe tennisseizoen met een overwinning op Elise Mertens, de mondiale nummer twaalf. In de eerste ronde van het sterk bezette WTA-toernooi in Brisbane rekende ze in drie sets af met Mertens: 6-2, 6-7 (6), 6-4.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Ophouden

Het mentale aspect is dus van belang voor Bertens. Een aspect dat bij Bertens vaak als minder wordt gezien. “Er wordt inderdaad vaak teruggekeken naar voorgaande jaren waarin Bertens mentaal niet super sterk was”, zegt Oremans. “Maar daar moeten we eigenlijk mee ophouden. Dat maakt het voor haar alleen maar moeilijker. Maar ze heeft afgelopen jaar al laten zien dat ze mentaal gewoon heel sterk is.”

Mede daardoor verwacht Oremans dat Bertens ook dit jaar goed zal gaan presteren. Maar ze houdt wel een slag om de arm. "Het zit allemaal zo dicht op elkaar bij de vrouwen. Bertens was vorig jaar de enige die van alle speelsters in de top tien had gewonnen. Maar je kunt zo van iedereen verliezen en van iedereen winnen. Ze zal het uiterste uit zichzelf halen om weer zo goed te presteren als afgelopen jaar."

Grand Slam-winst

Volgens Oremans is het een droom voor Bertens om een Grand Slam te winnen, maar de tennisster uit Breda heeft dat nog niet hardop uitgesproken. Maar het is wel degelijk mogelijk, denkt de voormalig tennisster uit Berlicum. "Ze maakt zeker een kans, net als alle andere top tien speelsters. Ze hoeft voor niemand bang te zijn."