Dierverzorgers De Oliemeulen tijdens jaarwisseling bij hun dieren: 'Ze vertrouwen ons'

Binnen staan de reptielen, zij hebben weinig last van de lichtflitsen en knallen. Maar buiten leven de apen, vogels, stokstaartjes en stekelvarkens. Als het vuurwerk vannacht losgaat staan de verzorgers buiten bij de kooien om de dieren gerust te stellen.

In tegenstelling tot een onweersbui, voelen de dieren vuurwerk niet aankomen. "Voordat het onweer er is, hebben roofvogels al een veilig plekje opgezocht, vuurwerk komt altijd onverwacht." Kelly van de Poll is dierverzorger bij De Oliemeulen. Ze merkt dat oudere dieren anders omgaan met de harde knallen dan de jonge dieren. "De oudere dieren schrikken nog wel van die eerste knallen. Ze gaan dan het hok in maar zijn daarna al vrij snel gewend. Voor jongere dieren is het vuurwerk lastig."

'Ze vertrouwen je'

Volgens de dierverzorgster herkennen de dieren hun verzorger. "Ze vertrouwen ons. Als ze ons zien geeft dat ze rust. We kunnen snel ingrijpen als er vuurwerk in het park terechtkomt." De verzorgers brengen de hele avond door in het park en gaan pas in de kleine uurtjes naar huis. Ook de eigenaar brengt oud en nieuw door in het park.





Voorzorgsmaatregelen

Het dierenpark laat weten dat ze wel voorzorgsmaatregelen nemen. Zo staat er een radio aan bij de jaguars om het effect van het vuurwerk te verminderen en worden er meer dieren naar binnen gebracht dan normaal.