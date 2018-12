Deel dit artikel:













Man (29) ‘in been geschoten’, maar recherche vindt nog geen sporen van schietpartij De Grote Berg in Eindhoven (Foto: Arno van der Linden)

EINDHOVEN - Een 29-jarige man zegt maandagnacht in zijn been geschoten te zijn bij de Grote Berg in Eindhoven. De recherche heeft geen sporen van een schietpartij gevonden, maar onderzoekt de camerabeelden uit de omgeving nog.

Geschreven door Linda Bak

De man zonder vaste woonplaats werd na het incident door zijn vriendin naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. Hij had naast de schotwond nog meer verwondingen die wijzen op mogelijke mishandeling. Volgens de politie ging er misschien een ruzie vooraf aan de schietpartij. Bekende van de politie

De man is een bekende van de politie. In het ziekenhuis zal de politie nog uitgebreid met het slachtoffer praten. Ook wordt er nog gesproken met de vriendin die hem afgezet zou hebben bij het ziekenhuis.