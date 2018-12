Steekpartij op carpoolparkeerplaats in Vught, 23-jarige man zwaargewond geraakt

VUGHT - In Vught vond maandagmiddag op een carpoolparkeerplaats aan de Haldersebaan een steekpartij plaats. Een 23-jarige man is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Het slachtoffer is gevonden bij een auto. Er is een verdachte aangehouden op de A67 bij Eersel. Het gaat om een Belgische vrouw van 51 jaar oud. De politie onderzoekt nu wat de relatie is tussen de vrouw en het slachtoffer.