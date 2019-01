Overlast door gedumpt afval in jouw omgeving? Meld het bij Omroep Brabant

EINDHOVEN - Een bospad dat vol ligt met afgedankte meubels, een grasveld dat is bezaaid met auto-onderdelen of een bankje waar de achtergelaten lege blikjes zich opstapelen. Brabantse dorpen, steden en buitengebieden hebben veel last van afval dat wordt achtergelaten. Dit zorgt voor stank en ergernis, maar ook voor hardnekkige vervuiling en forse opruimkosten voor gemeenten. Omroep Brabant wil daarom weten waar volgens jou de overlast groot is.

Hoe gaat het in zijn werk?

Op een interactieve plattegrond kun je een aangeven waar jij gedumpt afval hebt gevonden.

Om een plek te vinden, kun je linksboven in het invulbalkje een adres of straat invullen, maar je kunt ook zelf de plek op de kaart opzoeken.

Vermeld in het invulscherm wanneer je het afval (ongeveer) hebt gevonden en wat voor afval het was.

Je kunt hierbij ook eenvoudig een foto uploaden.

Een dumping hoeft niet per se te betekenen dat je een vuilnisbelt voor de deur hebt. Ook een berm waar voortdurend zwerfafval wordt achtergelaten of een parkeerplaats die vol rommel ligt, kan voor veel overlast zorgen. Dus heb je iets gezien, of weet je een plek waar het de laatste tijd vaak raak is, meld dat dan op de plattegrond hieronder.

Lees verder onder de kaart.

Bekijk de kaart hier in groter formaat.

In de buurten en gemeenten waar de meeste dumpplekken zijn gemeld, en waar volgens jou dus de meeste overlast is, zal schoonmaakbedrijf Vebego met een speciaal team experts langskomen om grondig schoon te maken. Zij zullen ook met bewoners kijken naar maatregelen om de boel in de toekomst schoon te houden. Deel het meldpunt dus vooral ook met je omgeving, zodat zij kunnen helpen een zo compleet mogelijk overzicht te krijgen.

Aandacht voor afvalprobleem

Afvaldumpingen zijn een groot probleem in Brabant. Voor een deel gaat het om drugsafval, maar veruit de meeste dumpingen zijn huis-, tuin- en keukenafval dat ergens wordt achtergelaten. Volgens een schatting van de Brabantse Milieufederatie worden in het buitengebied alleen al jaarlijks zo'n vijfduizend afvaldumpingen gevonden.

Deze maand besteden we regelmatig aandacht aan het probleem. Zo rijden we een dag mee met de truck van het Brabants Afval Team (BAT) en kijken we met experts naar mogelijke oplossingen. Maar we zijn vooral benieuwd waar het volgens jou beter kan. Op 16 januari maken we bekend in welke gebieden de meeste meldingen zijn binnengekomen.