Twintig seniorenwoningen zitten al vijf weken zonder deurbel

Het is het gesprek van de dag in La Scala. De storing levert vervelende situaties op voor de bewoners. Meneer Terborg is een aantal keer zijn visite bijna misgelopen die voor de deur stond. "Afgelopen week stond er twee keer visite voor de deur en die bellen mij dan op. "Hey ben je niet thuis?", terwijl ik gewoon thuis was. Maar ja, die bel doet het niet. Ik ben echt boos. Ik vind het gewoon geen stijl."









Een andere bewoner vindt het ook veel te lang duren voordat de intercom en bel gemaakt worden. "Wij zijn allemaal al op leeftijd. De meeste mensen zijn hier rond de tachtig jaar oud. Wij lopen niet meer zo makkelijk en snel." Lang niet alle bewoners hebben er last van. "Wij wonen op de hoek en hebben geen bel, mijn buren wel en daar de buren van weer niet."





Wat precies de oorzaak is weten de bewoners en wooncorporatie niet. Het is wel toevallig dat de storing samenviel met renovaties in het pand. Tijdens de renovaties zijn er gaten in de muren geboord en vermoedelijk is toen de bedrading van de elektriciteit beschadigd. Het is alleen nog niet bekend waar.