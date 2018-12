Hulpverleners lastigvallen in nieuwjaarsnacht? 'Dat kan een strafblad opleveren'

EINDHOVEN - Misdraag je je vanavond tijdens de jaarwisseling, dan zal je dat voelen ook. Het Openbaar Ministerie zal hogere straffen eisen tegen de feestverstoorders. Flink hogere straffen. 75 procent bovenop de normale straf. En als je hulpverleners hindert, loopt de strafeis nog veel verder op. “Zij zijn er voor onze veiligheid en zij moeten hun werk kunnen doen”, zegt Janine Kramer van het Openbaar Ministerie.

Agressieve feestvierders die met de jaarwisseling geweld gebruiken tegen hulpverleners kunnen hun borst natmaken. Het OM wil ze keihard aanpakken. De strafeisen zijn dan ook drie keer zo hoog als normaal.

Evenement

De jaarwisseling wordt door het Openbaar Ministerie gezien als een evenement. Daardoor mag het OM hogere straffen eisen bij vechtpartijen of het afsteken van illegaal vuurwerk. In het geval van het lastigvallen van hulpverleners is die strafeis nog steviger. Zou je er normaal vanaf kunnen komen met een taakstraf, nu ligt een gevangenisstraf serieus op de loer.

Aanstaande donderdag is er in de rechtbank in Den Bosch een speciale snelrecht-zitting. “Dus het kan zomaar zijn dat als je je vanavond schuldig maakt aan het belagen van een hulpverlener, dat je binnen blijft tot donderdag en dan voor de rechter staat”, zegt Kramer.

Strafblad

Ook vechten of het afsteken van illegaal vuurwerk kunnen je op een flinke straf komen te staan. En dat heeft grotere consequenties dan veel mensen zich realiseren. “Op het moment dat je je schuldig maakt aan een strafbaar feit en wij pakken jou daarvoor en dit leidt tot een veroordeling, dan kán het zo zijn dat je daarna een strafblad hebt”, legt ze uit.