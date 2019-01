Deel dit artikel:













Meisje (7) gewond als ruit sneuvelt door illegaal vuurwerk, 31-jarige Bredanaar opgepakt Foto: Perry Roovers / SQ Vision

BREDA - Een zevenjarig meisje is in Breda gewond geraakt door zwaar, illegaal vuurwerk. Dit gebeurde bij een huis in de Arenberglaan. Een ruit van het huis is vernield. Ook een geparkeerde auto raakte beschadigd.

Geschreven door Peter de Bekker

Een 31-jarige man uit Breda werd vlakbij het huis opgepakt. Hij wordt verdacht van zware mishandeling, omdat hij het illegale vuurwerk afstak. Het vuurwerk ontplofte vrijwel direct toen hij het aanstak. Ook een jongen in het huis

Behalve het meisje zou ook een jongen die in het huis was, gewond zijn geraakt. Zijn verwondingen bleken mee te vallen. De omgeving werd met linten afgezet na het ongeluk.