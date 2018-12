Deel dit artikel:













Twee kinderen gewond door zwaar vuurwerk, ruit van huis in Breda vernield Foto: Perry Roovers / SQ Vision

BREDA - Twee kinderen zijn maandagavond in Breda gewond geraakt door zwaar vuurwerk. Dit gebeurde bij een huis in de Arenberglaan. Een ruit van het huis is vernield. Ook twee auto's raakten beschadigd.

Geschreven door Peter de Bekker

"Een van de twee kinderen is in een ambulance met loeiende sirene naar een ziekenhuis gebracht", vertelt een ooggetuige. Volgens een politiewoordvoerder zijn de kinderen - een jongen en een meisje - gewond aan hun lichaam, maar hebben ze geen brandwonden. Aanhouding

Er is iemand aangehouden. De omgeving is afgezet met lint.