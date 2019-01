Deel dit artikel:













Efteling trakteert honderden feestvierders op vuurwerkshows tijdens de jaarwisseling Het vuurwerk trok veel bekijks.

EINDHOVEN - In de Efteling in Kaatsheuvel was het feest al de hele avond gaande, maar om middernacht begon op twee plaatsen in het attractiepark een grote vuurwerkshow. Artiesten en attracties hebben de hele avond de honderden bezoekers vermaakt. Het eindejaarsfeest van de Efteling is altijd in no time uitverkocht.

Geschreven door Agnes van der Straaten



Brabant is massaal en zonder hele grote problemen het nieuwe jaar in gegaan. De Brabanders gingen massaal de straat op om elkaar gelukkig nieuwjaar te wensen. Met gemiddeld acht graden en droog weer was het perfect weer om buiten een glaasje champagne te drinken, vuurwerk af te steken en je buren gelukkig nieuwjaar te wensen. Natuurlijk vierde ook Bekend Brabant nieuwjaar. Corry Konings liet zich op haar vrolijkste kant zien zien op Instagram. 'Lekker knallen' schreef ze aan haar volgers. Ook Frans Bauer wenst zijn fans het allerbeste voor het nieuwe jaar. Hij draait voor een paar rotjes zijn hand niet om. "We gaan knallend het jaar uit en zingend het nieuwe in", laat hij weten op Twitter. In Geertruidenberg wordt feest gevierd op straat. Onze verslaggever Willem-Jan Joachems ziet er de mooiste stukken vuurwerk de lucht in vliegen.

En als al het vuurwerk dan op is, ook de kleine rotjes, is het zaak de boel netjes op te vegen zodat er de volgende dag geen ongelukken mee kunnen gebeuren. In Waalwijk wordt het vuurwerk netjes opgeruimd. (Foto: FPMB Erik Haverhals)