Vuurpijlen, oliebollen en champagne: Brabant gaat feestelijk het nieuwe jaar in

In de Efteling in Kaatsheuvel was het feest al de hele avond gaande, maar om middernacht begon op twee plaatsen in het attractiepark een grote vuurwerkshow. Artiesten en attracties hebben de hele avond de honderden bezoekers vermaakt. Het eindejaarsfeest van de Efteling is altijd in no time uitverkocht.

Natuurlijk viert ook Bekend Brabant nieuwjaar. Corry Konings laat zich op haar vrolijkste kant zien zien op Instagram. 'Lekker knallen' schrijft ze aan haar volgers.

Ook Frans Bauer wenst zijn fans het allerbeste voor het nieuwe jaar. Hij draait voor een paar rotjes zijn hand niet om. "We gaan knallend het jaar uit en zingend het nieuwe in", laat hij weten op Twitter.

In Geertruidenberg staat onze verslaggever Willem-Jan Joachems. Hij ziet de mooiste stukken vuurwerk de lucht in vliegen.