Guido Weijers verrassend goed volgens Twitter, kritiek op oudejaarsconference Marc-Marie Huijbregts

EINDHOVEN - De oudejaarsconference van Guido Weijers is enthousiast ontvangen op Twitter. De fans hebben het over een 'feest van herkenning' en vonden de show 'gewoon geweldig'. Alleen die outfit... Collega en provinciegenoot Marc-Marie Huijbregts oogstte meer kritiek: hij zou te veel over zichzelf praten en zou volgens sommigen niet moeten zingen.

Over Weijers waren de enthousiastelingen veelal blij verrast, ze hadden niet verwacht dat ze de cabaretier zó leuk zouden vinden. Ene Mieke vindt dat ze de Bredanaar zelfs een excuus verschuldigd is:

De fans van de oudejaarsconference van Weijers hebben niet veel woorden nodig. 'Onwijs goed' of 'Ik vind het geweldig'. Peter wist niet dat we hier in Brabant zoveel humor hebben:

'Een feest van herkenning' wordt door heel veel kijkers getwitterd. Diana heeft zelfs nog iets geleerd van de cabaretier:





Het twitterpubliek was wat minder positief over Huijbregts. Enkelen vinden hem niet grappig genoeg:

Ook zijn zangkunsten werden afgekraakt. Door mens en dier zelfs:

Ook Weijers kreeg wat commentaar. Hem werd vooral verweten dat zijn show te voorspelbaar was. Dit leidde tot de nodige onenigheid op de bank voor de buis:









En de outfit van Weijers werd niet door iedereen begrepen. Was zijn jasje onverwacht kapot gegaan? Of hoorde het zo? Niemand die het wist:









Huijbregts kreeg minder commentaar over zijn looks, maar natuurlijk was ook daar iets over te melden:

Huijbregts verloochende zijn Brabantse afkomst in ieder geval niet. Zijn conference was in onvervalst Tilburgs. En ook daar werd iets van gevonden. Zowel negatief....

Als positief: