Auto's in vuur en vlam tijdens oudjaarsavond, bushokje opgeblazen in Etten-Leur

In de Dijklaan in Breda werd bij een geparkeerde auto een steen door de ruit gegooid en daarna vuurwerk. De auto brandde van binnen volledig uit. De brandweer heeft het vuur geblust en een bergingsbedrijf heeft de auto getakeld.

In Eindhoven ging een auto in de Roostenlaan in vlammen op. Om kwart over tien woedde het vuur aan de voorkant van de auto. De brandweer bluste dit, maar drie kwartier later stond de achterkant in vuur en vlam.

De brandweer kon ternauwernood voorkomen dat het vuur in de Hemelrijksestraat in Helmond oversloeg. (Foto: Pim Verkoelen)

Ternauwernood overslaan vuur voorkomen

Op de Monseigneur Swinkelsstraat in Helmond werd een brommobiel door brand verwoest en ook op de Hemelrijksestraat was het raak. Daar ging een auto in vlammen op en kon de brandweer ternauwernood voorkomen dat de vlammen oversloegen naar een garage.

Aan de Kampweg in Mill vloog een caravan in brand, aan de Donizettistraat in Tilburg een auto en aan de Kerkverreweide in Wijk en Aalburg een auto met een aanhanger. Volgens een getuige stonden zo'n vijftig mensen bij deze brand te kijken.

In Wijk en Aalburg ging een auto met aanhanger in vlammen op. (Foto: Jack Brekelmans)

Vuurwerkbom

Aan de Beiaard in Etten-Leur werd een bushokje opgeblazen met een vuurwerkbom. Een getuige zag flinke vlammen en waarschuwde de brandweer. Het glas is door de brandweer van de weg geveegd.

Brandweerlieden veegden het glas op. (Foto: Obscura Foto)