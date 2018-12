Deel dit artikel:













Explosie in huis in Eindhoven, straat is afgezet De ravage voor het huis. (Foto: Dave Hendriks)

EINDHOVEN - Een explosie heeft maandagnacht een flinke ravage veroorzaakt in een huis in de Sint Petrus Canisiuslaan in Eindhoven.

Geschreven door Peter de Bekker

Volgens een getuige vloog er vuurwerk naar binnen en belandde dit bij een voorraad met zwaar vuurwerk die in dat huis stond. Dit veroorzaakte de ontploffing. Straat afgezet

"De hele straat is afgezet", laat een ooggetuige weten. Of er iemand gewond is geraakt, is niet bekend. Meer informatie volgt.