Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Explosie zorgt voor ravage in huis in Eindhoven, vuurwerk dat binnen stond vatte vlam De ravage voor het huis. (Foto: Dave Hendriks)

EINDHOVEN - Een explosie heeft maandagnacht een flinke ravage veroorzaakt in en bij een huis in de Sint Petrus Canisiuslaan in Eindhoven. Een deel van de inboedel was in de voortuin terechtgekomen.

Geschreven door Peter de Bekker

In het huis werd een nieuwjaarsfeestje gehouden door veel jonge mensen. Zij hadden hun vuurwerk deels binnen staan, in de hal. Door nog onbekende oorzaak vatte het vuurwerk vlam en ontstond de explosie.

Schade

Na de explosie werd de straat afgezet door de politie en kon de schade worden opgemeten. De bewoonster van het huis laat aan Omroep Brabant weten dat de voorpui eruit ligt en de hal flinke schade heeft. "Maar gelukkig de woonkamer en de badkamers niet. Dus we hebben nog geluk gehad." Er is niemand gewond geraakt bij de explosie.