Man neergestoken in Breda, twee verdachten opgepakt De politie doet onderzoek naar de steekpartij op de Tramsingel in Breda (Foto: Perry Roovers SQ Vision Mediaprodukties)

BREDA - De politie heeft twee mannen aangehouden, omdat ze mogelijk betrokken zijn geweest bij een steekpartij in Breda. Ze worden verdacht van poging tot doodslag. Op de Tramsingel in deze stad raakte maandagnacht een man gewond. Hij is opgenomen in een ziekenhuis. De politie weet nog niet wie de gewonde man is. Ook waar de verdachten vandaan komen, is onbekend.

Ze laat verder weten dat de toedracht van het steekpartij onbekend is en dat er enkele bebloede messen in beslag zijn genomen. Ze lagen in een huis in Breda. Mogelijk is een van de wapens gebruikt bij de steekpartij. De politie zette een deel van de straat af in verband met haar onderzoek naar de steekpartij.