Brand in flat Geldrop, bewoners moeten ergens anders onderdak vinden

GELDROP - In een appartementencomplex in Geldrop heeft in de nieuwjaarsnacht brand gewoed. Vermoed wordt dat de brand ontstaan is op een van de balkons door vuurwerk, maar de brandweer kan dit niet bevestigen.

Geschreven door Agnes van der Straaten

Een groot deel van de bewoners van het appartementencomplex mocht een tijdje de woning niet in vanwege de brand. Inmiddels mag iedereen weer naar huis, behalve de twee gezinnen die in de uitgebrande appartementen wonen. Zij konden niet meer terug. De brand begon rond één uur op een flat op de eerste verdieping. De vlammen sloegen over naar het huis op de tweede verdieping van het complex.