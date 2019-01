Autobranden bezorgen hulpdiensten handenvol werk in Veen, jongeren staan erbij en kijken ernaar

auto's in brand in veen (Foto:Willem-Jan Joachems)

VEEN - Brandweer, politie en gemeente zijn nog tot diep in de nacht bezig geweest met autobranden in Veen. Een groot aantal auto's was op de beruchte kruising van de Witboomstraat en de Van der Loostraat in brand gestoken. Hier werden de afgelopen dagen en vorige jaren vaker wagens aangestoken. Tientallen jongeren stonden er maandagnacht bij en keken er naar.

De auto's werden dan wel in brand gestoken, verder bleef het relatief rustig in Veen. Vlak nadat de auto's uitgebrand waren, werden op last van de nieuwe fusiegemeente Altena de wrakken weggehaald.

Hoeveel auto's in brand gestoken zijn, is niet duidelijk. Het is al jaren een traditie om rond oud en nieuw in Veen autowrakken in de brand steken. De gemeente probeert van alles om dat tegen te gaan, maar dat is nog nooit gelukt.