Ravage na plofkraak geldautomaat in Eindhoven, ruiten sneuvelen bij huizen in omgeving

Het winkelcentrum is gevestigd in het stadsdeel Achtse Barrier. De voorgevel van het pand waar de geldautomaat was ingebouwd, is ingestort. In de wijde omgeving liggen stenen en glasscherven. Ook een autoruit liep grote schade op.



Veel politie op de been

De plofkraak werd rond kwart over zeven gepleegd. De politie is met veel mensen paraat, ook de recherche en deskundigen op gebied van explosieven zijn ingeschakeld. De omgeving is ruim afgezet.