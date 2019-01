Nicky in glitterjurk, Sylvie poseert als vanouds: bekende Brabanders brengen nieuwjaarswensen

EINDHOVEN - 2019 is net begonnen en dus wensen ook de bekende Brabanders je een gelukkig en gezond nieuwjaar. We struinden de sociale media af en kozen de zeven meest opvallende berichten.

Aad de Mos was op een glamourfeest in Dubai. Ook de bekende bokster Anthony F. Joshua was er. Vreemd genoeg heeft de bokser op zijn filmpje van de nieuwjaarsnacht geen plek ingeruimd voor Aad.

Voormalig Miss Nederland Nicky Opheij had ook zin in een goed nieuwjaarsfeestje.





Guido Weijers heeft na zijn oudejaarsconference nog een boodschap voor de mensen.

Tiësto's avond was eigenlijk niet anders dan andere avonden...

Sylvie Meis en haar vriend Bart zijn op vakantie in Miami en nemen nog maar eens een glamourpose aan.

Als het jaar van Corry Konings zo wordt als haar knallende filmpje op Instagram, dan kan ze beter een jaartje stilzitten en wachten tot het 2020 is.

De meiden van OG3NE zijn prachtig en afgestemd uitgedost en wensen iedereen een gelukkig 2019.