58 gewonden door vuurwerk tijdens oud en nieuw in Brabant De vuurwerkshow in Reek mag op de valreep doorgaan. (Foto: pexels.com)

EINDHOVEN - Er zijn 58 gewonden gevallen tijdens oud en nieuw in Brabant. In het Jeroen Bosch Ziekenhuis, het Amphia Ziekenhuis en het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis kwamen de meeste vuurwerkslachtoffers binnen. Eén man raakte blind aan een oog. Het aantal van 58 gewonden is veel, maar nog minder dan het aantal vorig jaar (73).

Geschreven door Ronnie Vermonden

Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch:

Er waren in totaal elf vuurwerkslachtoffers op de spoedeisende hulp. Het jongste slachtoffer was negen jaar. Het letsel betrof met name letsel aan ogen en brandwonden in het gezicht. Eén slachtoffer van 13 jaar met ernstig voetletsel is opgenomen in het ziekenhuis, de rest kon weer naar huis..

Er kwamen 'slechts' twee mensen binnen met een alcoholvergiftiging. De eerste baby van 2019 in het ziekenhuis werd om acht voor vijf geboren. Het is een jongetje.

Amphia Ziekenhuis in Breda:

Elf mensen met vuurwerkverwondingen of een alcoholvergiftiging meldden zich in dit ziekenhuis. Op oudjaarsdag belandden vier patiënten op de spoedeisende hulp door vuurwerkverwondingen.

Op 1 januari waren er ook vier vuurwerkslachtoffers. Daarvan waren er drie met oogletsel. Drie patiënten hadden teveel alcohol en/of drugs gebruikt.



Máxima Medisch Centrum in Veldhoven:

In Veldhoven vijf vuurwerkslachtoffers op de spoedeisende hulp en vier mensen met problemen door drankgebruik.



Bravis Ziekenhuis in Bergen op Zoom en Roosendaal:

De spoedeisende hulp in Bergen op Zoom: drie vuurwerkslachtoffers, van wie twee boven de 18 jaar. Het slachtoffer onder de 18 jaar was een toeschouwer van het vuurwerk. Vier mensen met een alcoholvergiftiging werden onderzocht. Zij waren allemaal meerderjarig.

Op de spoedeisende hulp in Roosendaal: twee vuurwerkslachtoffers (18+) en twee mensen (ook 18+) met een alcoholvergiftiging,



Elkerliek Ziekenhuis in Helmond:

Er was één patiënt met derdegraads verwondingen door siervuurwerk. En een patiënt heeft auto-ongeval gehad waarbij alcohol in het spel was. De huisartsenpost bij het ziekenhuis heeft wel negen vuurwerkslachtoffers geholpen.



St. Anna Ziekenhuis in Geldrop:

In Geldrop moest er een vuurwerkslachtoffer worden behandeld aan een verwonding aan het gezicht. Verder werd er iemand binnengebracht die na te veel drankjes met de fiets was gevallen en niet aanspreekbaar was en een slachtoffer van een steekpartij werd met de ambulance binnengebracht.



Catharina Ziekenhuis in Eindhoven:

Het Catharina Ziekenhuis beleefde een relatief rustige nieuwjaarsnacht. Er kwam op oudjaarsdag iemand met vuurwerkletsel binnen (hand) en in de nieuwjaarsnacht iemand die een beenwond had opgelopen door het vuurwerk. Zij mochten na een behandeling weer naar huis. Vijf volwassenen kwamen met een alcoholvergiftiging op de spoedeisende hulp terecht.

Een uur voor het verstrijken van 2018 werd er nog een baby geboren in het Eindhovense ziekenhuis: een jongetje. Om half twee 's nachts kwam er ook een jongetje ter wereld.

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg:

De afdeling spoedeisende hulp van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg heeft een drukke nacht achter de rug. De zorgverleners hebben negen patiënten behandeld met brandwonden door vuurwerk. De meeste patiënten hadden brandwonden aan het gezicht. Een man raakte blind aan een oog.



Ook zijn zes patiënten gezien die teveel hadden gedronken, waarvan één jonger dan 17 jaar.

MaasZiekenhuis Pantein in Boxmeer:

Twee mensen die oogletsel hadden opgelopen door het vuurwerk werden behandeld. Er kwam ook een dronken man binnen die opzij moest springen voor afgestoken vuurwerk en daarbij zijn enkel brak.

Drie mensen met een alcoholvergiftiging kwamen op de spoedeisende hulp terecht. Twee van hen waren minderjarig.

Bernhoven in Uden:

Het ziekenhuis Bernhoven in Uden kreeg één vuurwerkslachtoffer op de spoedeisende hulp. Negen mensen met een alcoholvergiftiging werden door doktoren en verpleegkundigen behandeld.