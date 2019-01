Deel dit artikel:













De 100.000 euro van de Postcode Loterij is gevallen in Roosendaal en Den Bosch Postcode Loterij-ambassadeur Nicolette van Dam (foto: Roy Beusker Fotografie).

ROOSENDAAL - De bewoners van de Panneboeter in Roosendaal en de Zwartbroekweg in Den Bosch gaan swingend het nieuwe jaar in. Althans, voor hen die meespelen met de Postcode Loterij. Op de postcodes 4701 KG en 5237 KW viel op nieuwjaarsdag namelijk de Buurt-Ton van 100.000 euro.

Geschreven door Jesse van Kalmthout

De winnaars krijgen eind januari per brief te horen welk bedrag ze gewonnen hebben. De Panneboeter in Roosendaal is het straatje dat begint bij het steegje tussen de restaurants Thalassa en Alanya in het centrum van de stad. De Bossche Zwartbroekweg loopt langs de PLUS Maaspoort. De Postcodekanjer van 53,9 miljoen euro wordt later vandaag bekendgemaakt.