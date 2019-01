Deel dit artikel:













Nieuwe ronde, nieuwe kansen! Dit zijn de goede voornemens van Brabanders Sporten is één van de goede voornemens, (foto: archief)

EINDHOVEN - Het is de clichévraag die iedereen op 31 december of 1 januari wel een keer krijgt: wat zijn je goede voornemens voor het nieuwe jaar? Wij stelden die vraag maar meteen aan heel Brabant en dit zijn de meest gegeven antwoorden in onze poll.

Geschreven door Ronnie Vermonden

Het gaat goed met de economie, maar toch willen veel Brabanders minder geld gaan uitgeven. 17 procent van de stemmers van de poll op onze website koos voor dat antwoord. Andere veel gekozen goede voornemens zijn: gezonder eten, meer sporten én liever zijn voor de mensen om me heen. Ook op Twitter stelden we de vraag wat de goede voornemens van de Brabanders zijn:

Hoe voornemens in de praktijk brengen?

Nu moeten woorden nog daden worden. Hoe je dat doet, weet Eindhovenaar Igor van Kaam, die alles weet van gedragsverandering. “Je moet de opdracht zo concreet mogelijk maken en niet de nadruk leggen op het minder willen. Dus niet zeggen dat je minder wil roken. Dat is niet concreet genoeg en snapt ons brein niet.” Van Kaam vervolgt: “Maak het ook niet te moeilijk voor jezelf. Vier ook een stap achteruit. En vertel het aan je omgeving, zodat je sociale controle hebt”, besluit hij.