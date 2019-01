Geen busjes na Efteling-nieuwjaarsfeest, personeel brengt gasten dan maar zelf naar het station

KAATSHEUVEL - Medewerkers van de Efteling hebben zich tijdens de jaarwisseling onsterfelijk gemaakt bij zo’n 150 tot 200 gestrande parkbezoekers. De personeelsleden brachten de gasten met eigen vervoer terug richting Tilburg en Den Bosch. ‘Ik kan alleen maar praten in superlatieven. Wat een topservice!’

In het Kaatsheuvelse attractiepark werd een groots oud-en-nieuwfeest gehouden. “Het was een ge-wel-di-ge avond en rond kwart over één besloten we terug te lopen naar de bussen. We dachten namelijk dat het wel eens druk zou kunnen zijn”, vertelt Bosschenaar Robèrt Cooijmans, die het feest meemaakte.

Dat bleek te kloppen, want bij het opstappunt hadden zich inmiddels zo’n 200 feestvierders verzameld voor de rit naar huis. De beloofde busjes waren echter in geen velden of wegen te bekennen.

“Het personeel zag dat gebeuren en ik denk dat iemand even snel heeft gebeld met hogerhand. Gelukkig maar, anders hadden we letterlijk in de kou gestaan!”

Volgens Robèrt werden de gestrande bezoekers met ongeveer 50 tot 60 privé-auto’s thuisgebracht. “Van Range Rovers tot Suzuki’s. We hebben alles voorbij zien komen. Bestuurd door mensen die al een hele dag hadden gewerkt en dan ook nog eens voor taxichauffeur moesten spelen, in ons geval letterlijk tot aan ons hotel in Vught. Zó super. Ik kan alleen maar praten in superlatieven. Wat een topservice!”

Volgens een woordvoerder van de Efteling is het niet duidelijk waar het mis ging met de busjes. “Maar daar gaat het uiteindelijk ook niet om. Je wilt niet dat een gast na een geslaagde avond met een vervelend gevoel naar huis gaat. We zijn heel blij met de complimenten over de spontane actie van ons personeel. Alles voor de gast, hè.”