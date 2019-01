Mitchell van der Gaag versterkt NAC-verdediging met oude bekende

BREDA - Khalid Karami geeft NAC-trainer Mitchell van der Gaag in de tweede seizoenshelft meer opties in de defensie. De 29-jarige verdediger, die bij voorkeur als rechtsback speelt, wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van Vitesse.

"Voor mij biedt deze verhuur een goede uitkomst", zegt Karami, die vorig seizoen nog onder Van der Gaag voor Excelsior speelde. "Ik heb hele goede ervaringen met de trainer opgedaan bij Excelsior. Dat opgeteld bij het gegeven dat NAC een prachtige club is met een stadion vol mensen die echt leven voor het voetbal gaf mij de doorslag om voor NAC te kiezen."

Karami staat woensdag voor het eerst op het trainingsveld in Zundert. Hij kan daardoor de volledige voorbereiding op de start van de tweede seizoenshelft meemaken en met de Bredase club mee op trainingskamp naar het Spaanse Atamaria. Op 20 januari komt NAC voor het eerst weer in actie in de eredivisie, het gaat dan op bezoek bij Willem II.

Uitzichtloze situatie

Karami speelde vijf seizoenen voor de Kralingers. Afgelopen zomer maakte hij transfervrij de overstap van Excelsior naar Vitesse. In Arnhem werd hij gepresenteerd als 'solide en stabiele verdediger'. Toch wist hij geen indruk te maken bij de club uit Gelderland. In de beker mocht Karami een wedstrijd spelen, maar in de eredivisie maakte hij geen minuten. Hij was in een uitzichtloze situatie gekomen, een vertrek was dan ook de beste optie.

Ervaring

De voormalig jeugdspeler van RKC Waalwijk brengt de nodige ervaring met zich mee naar Breda. De Amsterdammer maakte in 2011 zijn debuut in het betaalde voetbal voor Go Ahead Eagles. Na twee succesvolle seizoenen in Deventer werd hij opgepikt door Excelsior. In die vijf seizoenen in Rotterdamse dienst - waarvan vier in de eredivisie - speelde Karami 154 officiële wedstrijden.