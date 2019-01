‘Shit, dat is mijn appartement’, Eindhovenaar Tejo ziet zijn balkon in brand staan

Op dat moment werd er al volop geblust. Verdonschot: “Toen de brandweer het sein op veilig had gezet, kon ik naar mijn appartement om de schade op te nemen.” En die was niet gering. Zijn fleurige balkon had door de brand een zwartgeblakerde aanblik gekregen. “De spullen in mijn kamer zijn niet echt beschadigd. Wel is er veel roet- en waterschade. Bovendien had de brandweer een gat in mijn voordeur gezaagd om binnen te kunnen komen.”

Siervuurwerk

Verdonschot weet inmiddels de vermoedelijke oorzaak van de brand. “Een buurtgenoot heeft een filmpje gestuurd waarop is te zien dat een deel van siervuurwerk mijn balkon op schiet”, vertelt hij.









Door de brand is de woning tijdelijk onbewoonbaar. “Ik krijg tijdelijk elders onderdak. Het kan volgens de verzekeraar en woningcorporatie nog maanden duren voordat ik terug in mijn appartement kan.”