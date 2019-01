'Ik word hier niet blij van', vandalen slopen ontmoetingsruimte bij speeltuin en stichten brand

TILBURG - Een jaar geleden, in de oudejaarsnacht, werd de ontmoetingsruimte bij de Karin Weening Speeltuin in Tilburg compleet vernield. De schade destijds: zo'n 6000 euro. Toevallig of niet, ook afgelopen nacht moest de keet er weer aan geloven. Het complete interieur werd gesloopt en er werd brand gesticht. Vrijwilliger Anita van der Made: 'Er is niks te halen, geen geld, helemaal niks. Het is puur vandalisme. Ik word hier niet blij van. Dit is op z'n Tilburgs gezegd gewoon kut'.

Aan de onbezorgde oudejaarsnacht van Anita komt abrupt een einde als ze een appje krijgt van een buurtbewoner: ontmoetingsruimte 'Ons keetje' staat in brand. "Toen we daar aankwamen zagen we dat de rolluiken er helemaal aflagen. Het onderste raam van de deur was vernield en de tussendeur was ingestampt." Ook binnen was de ravage enorm: "De kassa, het koffiezetapparaat, de stereo, de cameraschermen, alles is kapot. En voor ze naar buiten zijn gegaan is er nog brand gesticht, ik denk met vuurwerk."

Moedeloos

De speeltuin bij de Lavendelweg is het hele jaar door geopend. Ergens in maart of april, dat hangt van het weer af, gaan elk jaar ook de deuren van ontmoetingsruimte 'Ons Keetje' open. "Daar verkopen we ijsjes, koffie, thee, chips. Mensen kunnen er ook naar het toilet als ze willen. Er is ook een terras bij, waar bezoekers lekker wat kunnen drinken."

Voorlopig zou de ontmoetingsruimte dus sowieso nog gesloten zijn. Toch wordt Anita behoorlijk moedeloos van de hele situatie. "Alles zit onder het roet. Er moeten nieuwe ramen en deuren komen, nieuwe rolluiken, alles moet worden schoongemaakt." De vrijwilligers komen rond met subsidie van de gemeente. Anita hoopt dat de gemeente Tilburg ook nu wil bijspringen. "Maar omdat het vakantie is, heb ik nog niemand kunnen bereiken."





Anita hoopt dat de kinderen in de speeltuin ook komend seizoen weer lekker kunnen spelen. Maar nu is ze vooral nog boos. "Ze kunnen nergens vanaf blijven met hun handen, alles moet kapot." Wat hoop biedt, is het feit dat er camerabeelden zijn. "Daar zijn jongeren op te zien. Ik ken ze zelf niet. Ze zijn natuurlijk met vuurwerk in de weer en het was wat regenachtig , maar één van de jongens is heel duidelijk in beeld." Die beelden gaan naar de politie, in de hoop dat de schade of een deel daarvan verhaald kan worden. Anita schat die schade op opnieuw enkele duizenden euro's.

Deze week wordt ook aangifte gedaan. "We runnen het keetje met allemaal vrijwilligers en dan zijn er jongeren die het zo verruïneren. Ik kan daar met mijn pet niet bij."