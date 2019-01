Justin is pas 16 en heeft zijn eigen internetbedrijf, maar hoeveel hij verdient wil hij niet zeggen

Justin van Dongen (16) is een van de tienerondernemers in Nederland. (Foto: Justin van Dongen)

TILBURG - De 16-jarige Justin van Dongen uit Rijen heeft geen bijbaantje zoals de meeste tieners. Al sinds zijn 13e is hij ondernemer. Als eigenaar van JKC Media BV ontwerpt hij websites. Justin is geen uitzondering, in 2018 waren er flink meer tienerondernemers.

"Op mijn twaalfde had ik al een hobby voor grafisch ondernemen. Toen dacht ik bij mezelf: hoe kan ik nou op een creatieve manier aan de slag met dingen die ik leuk vind?", vertelt Justin van Dongen. Zo begon de ondernemerscarrière van de 16-jarige jongen uit Rijen.

Sinds zijn 12e levensjaar maakt Justin zijn eigen websites. "Mijn ouders wisten toen al dat ik een beetje aan het freelancen was. We zijn op een gegeven moment samen naar de Kamer van Koophandel gegaan om ons in te schrijven."

'Het is mijn hobby'

De ondernemende Justin is geen uitzondering. In 2018 schreven ruim 3500 tieners tussen de 13 en 18 jaar oud zich in bij de Kamer van Koophandel (KvK). Dat is ruim dertig procent meer dan één jaar eerder, blijkt uit onderzoek van NOS.

"Mijn sociale leven leed er niet onder. Meestal ging ik op zaterdag aan de slag met het ontwerpen van websites", vertelt de jonge ondernemer uit Rijen. "Het is vooral mijn hobby. Ik vind het heel leuk om te doen."

Geld verdienen

Momenteel volgt Justin een mbo-opleiding tot webdeveloper. Waar zijn vrienden op school misschien nog vakken vullen in de supermarkt of kranten bezorgen, heeft hij dus al een succesvolle onderneming. Hoeveel hij precies verdient, wil Justin niet kwijt.

"Natuurlijk moet ik ieder jaar een verplichte jaarrekening uitbrengen, maar ik wil daar niks over vertellen. Ik wil niet dat de mensen bij mij op school anders tegen mij aankijken als ze horen hoeveel ik omzet."

'Groeien voor de toekomst'

Tienerondernemers die jonger zijn dan 16 jaar, hebben nog hun ouders nodig om zich in te schrijven bij de KvK. Vanaf je 16e levensjaar kan je bij de rechter een verzoek indienen waardoor dat niet meer nodig is. Zo staat Justin nu volledig op eigen benen met zijn bedrijf JKC Media BV.

Na zijn mbo-opleiding wil hij nog door naar het hbo, maar vooral hoopt hij zijn bedrijf te kunnen uitbouwen. "Ik wil het zeker laten groeien voor de toekomst. Ik hoop dat ik er uiteindelijk fulltime mee aan de slag kan. Dan zou ik wel ontzettend tevreden zijn."