1.5 miljoen kijkers én een felicitatie van de koning en koningin voor Michael van Gerwen

VLIJMEN - Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima hebben Michael van Gerwen via een Facebookbericht gefeliciteerd met het behalen van de wereldtitel Darts 2019. "Gedurende het hele toernooi én in de finale heeft Michael van Gerwen laten zien de terechte winnaar te zijn", aldus het koninklijk paar. Naast het koningspaar keken ruim anderhalf miljoen televisiekijkers dinsdagavond naar de prestatie die darter Michael van Gerwen uit Vlijmen neerzette.

Ook minister-president Mark Rutte feliciteerde Van Gerwen via een telefoontje. Ondanks de prestatie die Mighty Mike neerzette, keken er toch een stuk minder mensen naar het WK darts dan vorig jaar. Toen zaten maar liefs 2,2 miljoen mensen aan de buis gekluisterd, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Niet zoveel als vorig jaar

Vorig jaar bereikte de WK-finale darts de kijkcijfertop en was het zelfs het best bekeken programma van de dag. Dit jaar waren er drie andere programma's populairder dan de finale met Van Gerwen. Het achtuurjournaal trok de meeste kijkers, gevolgd door de nieuwjaarsspecial van de Postcodeloterij Miljoenenjacht. Van Gerwen's verovering van de wereldtitel bereikte de vierde plek in de kijkcijfertop.

