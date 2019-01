Bevolking van Brabant groeit, maar arbeidsmigranten melden niet altijd dat ze vertrekken [KAARTJE]

De bevolkingsgroei in Brabant is erg hoog. Vooral in de gemeente Steenbergen komen veel mensen bij.

EINDHOVEN - In 2018 is de bevolking in Brabant flink gegroeid. Vooral in Steenbergen is de groei sterk. De bevolkingsgroei in deze gemeente is meer dan 2 procent. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Een woordvoerder van de gemeente zegt echter dat de cijfers een vertekend beeld kunnen geven. Dit heeft te maken met arbeidsmigranten die zich niet uitschrijven als ze de gemeente verlaten.

"Wij maken een onderscheid tussen de groei van niet-arbeidsmigranten en arbeidsmigranten. Wat we zien is dat niet alle arbeidsmigranten zich uitschrijven als ze de gemeente verlaten", zegt de woordvoerder van de gemeente Steenbergen. "Sinds november zijn we gestart met arbeidsmigranten te vragen of ze nog in Steenbergen wonen of niet. Aan de hand van de antwoorden maken we nieuwe cijfers op."

De woordvoerder verwacht dat er nog verandering komt in het bevolkingsgroeicijfer. "We zijn nu nog bezig met het uitwerken van de uitschrijvingen, dus we verwachten dat het cijfer nog gaat dalen", zegt ze. "Wel is er een groei te zien onder de niet-arbeidsmigranten door de nieuwbouwontwikkelingen."

Vermoedelijk geldt voor meer gemeenten dat de cijfers niet gelijk staan aan de bevolkingsgroei.

Sterkste groei

De cijfers van het CBS tonen aan dat de groei het sterkst is in de vier grote steden in de Randstad, maar in de meeste gemeenten in Brabant is daarnaast ook goed te zien dat er steeds meer inwoners bij komen. Vooral in de gemeenten Eersel, Landerd, Werkendam en Steenbergen is de groei sterk.

Bekijk hieronder op het kaartje hoe hard de bevolking in jouw gemeente groeit (of krimpt):

Krimpende gemeenten

De meeste gemeenten laten een groei zien, maar er zijn ook enkele gemeenten waar het inwoneraantal juist afneemt. In Vught, Asten, Geertruidenberg, Moerdijk en Hilvarenbeek krimpt het aantal inwoners. Vooral in deze laatste gemeente vertrekken de inwoners.

"Er zijn afgelopen jaar 543 mensen vertrokken uit de gemeente Hilvarenbeek. Daartegenover staat dat er 502 mensen zijn komen wonen, dus er is een vertrekoverschot. Verder wordt er één baby meer geboren dan dat er een persoon overlijdt. Dat is niet genoeg om het vertrekoverschot te compenseren, dus vandaar dat het bevolkingsgroeicijfer laag is", zegt een woordvoerder van de gemeente Hilvarenbeek.

Geboorten vs. overledenen

Opvallend is dat in ongeveer de helft van de gemeenten in Brabant een lager geboortecijfer heeft dan een sterftecijfer. Dit betekent dat er meer mensen overlijden dan dat er geboren worden. De sterke groei die we zien in de meeste gemeenten van Brabant komt dus vaak niet door het aantal baby’s dat geboren wordt.

De groei komt voor een groot deel door de instroom van migranten uit Oost-Europa en uit India die in Nederland komen werken en studeren. De Indiërs vestingen zich met name rond Eindhoven. Waarschijnlijk zijn dit hooggeschoolde mensen die werk vinden in onder andere de technologiesector.